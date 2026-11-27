أعلن تطبيق واتساب إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيا في موعد محدد، دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو الضغط على زر الإرسال في ذلك الوقت، في خطوة تستهدف تسهيل التواصل وتنظيم الرسائل الشخصية والمواعيد والتذكيرات.

وجاء الإعلان عن الميزة في 25 نوفمبر، بعدما ظلت واحدة من أكثر الخصائص التي طالب بها مستخدمو واتساب خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تصل تدريجيا إلى هواتف آيفون وأندرويد على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وتتيح الميزة للمستخدمين كتابة رسائلهم مسبقا وتحديد موعد إرسالها، وهو ما يوفر حلا عمليا لمواقف مختلفة، مثل إرسال تهنئة بعيد الميلاد في منتصف الليل، أو تذكير أحد الأصدقاء بموعد مهم، أو إرسال رسالة تشجيعية قبل مقابلة عمل في اليوم التالي.

كيف يمكنك جدولة الرسائل على واتساب؟



تتميز الميزة الجديدة بسهولة الاستخدام، إذ يمكن للمستخدم كتابة الرسالة بالطريقة المعتادة، ثم الضغط مطولا على زر الإرسال، واختيار الموعد الذي يرغب في وصولها خلاله.

ويدعم واتساب جدولة الرسائل بمدة تبدأ من 10 دقائق وتصل إلى 14 يوما، سواء داخل المحادثات الفردية أو المجموعات، كما تشمل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو.

والأهم أن الرسالة ستصل إلى الطرف الآخر بصورة طبيعية تماما، دون ظهور أي إشعار أو علامة توضح أنها تمت جدولتها مسبقا.

جدولة الرسائل على واتساب

إرسال الرسائل حتى عند إغلاق الهاتف

من أبرز مزايا الخاصية الجديدة أن إرسال الرسائل المجدولة لا يتطلب بقاء الهاتف قيد التشغيل أو اتصاله بالإنترنت وقت الإرسال، إذ يؤكد واتساب أن الرسالة سترسل تلقائيا حتى إذا كان الهاتف مغلقًا أو نفدت بطاريته.

كما تحتفظ الرسائل المجدولة بتقنية التشفير التام بين الطرفين End-to-End Encryption، المستخدمة في المحادثات الشخصية، بما يعني عدم قدرة واتساب نفسه على قراءة محتواها.

ولمراجعة الرسائل التي تمت جدولتها، يمكن للمستخدم الضغط على صورة الملف الشخصي والدخول إلى قسم الرسائل المجدولة Scheduled Messages، ثم الضغط مطولا على أي رسالة لحذفها قبل إرسالها.

قيود على المجموعات وحسابات الأعمال

رغم المزايا الجديدة، تفرض الخاصية بعض القيود، ففي المجموعات لن تصل الرسالة المجدولة إلا إلى الأعضاء الموجودين وقت إنشائها، بينما لن يتمكن الأشخاص الذين ينضمون إلى المجموعة لاحقا من رؤيتها.

كذلك لن تتوفر الميزة حاليا لمستخدمي تطبيق WhatsApp Business، ما يعني استمرار اعتماد أصحاب المتاجر والخدمات على إرسال التذكيرات يدويا.

ميزة جديدة.. ولكنها ليست الأولى

تأتي هذه الخطوة متأخرة نسبيا مقارنة بتطبيقات منافسة مثل تيليجرام وسيجنال، التي توفر إمكانية جدولة الرسائل منذ فترة.

ومن أبرز القيود الحالية أيضا عدم إمكانية تعديل الرسالة بعد جدولتها، إذ يتعين على المستخدم حذفها وإنشاء رسالة جديدة إذا أراد تغيير محتواها أو موعد إرسالها.