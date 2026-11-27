تضمن مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، المقدم من النائب بسام الصواف، إنشاء مجلس يسمى «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم»، يتبع مجلس الوزراء.

ونصت المادة الرابعة على اختصاص المجلس بالتنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.

صلاحيات متابعة التحول الرقمي وقياس جودة المنظومة



حدد مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي اختصاصات المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم المقترح إنشاؤه.

ونصت المادة الخامسة على تولي المجلس وضع الإطار الوطني للتحول الرقمي في التعليم، واقتراح المعايير الوطنية للمنصات والحلول التعليمية الرقمية، والتنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني.

وتضمنت اختصاصاته متابعة مراحل التنفيذ، ووضع مؤشرات لقياس جودة المنظومة وكفاءتها، ودعم التكامل وتبادل البيانات وفقًا للقانون، وتشجيع الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والشركات المصرية.

كما شملت تقييم نتائج تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة لتطوير المنظومة.