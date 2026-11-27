أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تصدير العقار يمثل فرصة واعدة أمام مصر لتوفير نحو 20 مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تيسير الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية، في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة، خاصة بعد سماح كل من الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقارات.

وأكد “ عبد الغني” أن تصدير العقار يسهم في تنشيط قطاع المقاولات، الذي يرتبط بنحو 94 صناعة، ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليونًا بشكل غير مباشر.

وأوضح عضو الشيوخ أن حجم تصدير العقار في المنطقة يبلغ نحو 70 مليار دولار سنويًا، بينما لم يتجاوز نصيب مصر من هذا السوق نحو ملياري دولار خلال العام المالي 2024-2025، لافتًا إلى أن الخريطة الاستثمارية الإقليمية مرشحة للتغير خلال الفترة المقبلة، بعد قرار السعودية السماح للأجانب بتملك العقارات، بما قد يجذب مستثمرين من الدول الإسلامية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين قد تتجه استثمارات أجنبية أخرى إلى مدن مثل الرياض، مع استمرار الإمارات في تصدر وجهات الاستثمار العقاري للأجانب.

وأشار النائب إلى أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لتشجيع تصدير العقار، من بينها السماح للأجانب بتملك العقارات وفق ضوابط محددة، تشمل ألا تتجاوز ملكية الأجنبي عقارين للسكن الخاص، إلى جانب تقييد حرية التصرف في العقار خلال السنوات الخمس الأولى.

وأضاف أن الدولة أقرت كذلك منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في صورة وديعة بنكية لمدة 3 سنوات دون فوائد، على أن تُسترد قيمتها بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية.

ولفت إلى إتاحة الإقامة العقارية للأجانب لمدة عام عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار، ولمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، و5 سنوات عند شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار.

معوقات تصدير العقار

كما أكد “ عبد الغني ” أن تصدير العقار لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعوق انطلاقه بالشكل المأمول، في مقدمتها تعقيد الإجراءات الإدارية، وعدم وجود إطار تشريعي واضح ومنظم لعملية تصدير العقار، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم وضعف منظومة التمويل العقاري.

إنشاء بورصة عقارية

و اقترح أمين سر اقتصادية الشيوخ إنشاء بورصة عقارية تسهم في تحقيق الكفاءة والعدالة في تسعير الوحدات العقارية، وتوفر آليات أكثر مرونة لدخول وخروج المستثمر الأجنبي، من خلال الاستثمار العقاري غير المباشر.

كما دعا إلى إنشاء جهة حكومية متخصصة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، تتولى التعامل مع المشكلات التي تواجه ملف تصدير العقار، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية.

وشدد على أهمية تقديم تسهيلات ضريبية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتملك وتسجيل العقارات، موضحًا أن مصروفات التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5% و3% من قيمة العقار، إلى جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح بين 1% و2% من قيمة الوحدة، في الوقت الذي تقدم فيه السعودية والإمارات تسهيلات للمستثمرين الأجانب، من بينها عدم فرض ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقارات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التوسع في تصدير العقار لن يقتصر أثره على توفير النقد الأجنبي للدولة، بل سيمتد إلى تحسين ربحية الشركات العقارية، وجذب شركات واستثمارات جديدة إلى السوق المصرية، بما يعزز المنافسة ويرفع جودة المنتج العقاري، ويدعم تطوير قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة به.