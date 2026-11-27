قال قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن القوات البحرية الإيرانية ضربت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن بصاروخ في اليوم الأول من الحرب، مما أدى إلى إصابة السفينة.

وفي كلمته خلال صلاة الجمعة في طهران، قال إيراني إن القوات الإيرانية حددت العنصر المركزي للوجود العسكري للعدو وأطلقت أول صاروخ غير مختبر على حاملة الطائرات.

وأضاف: "في اليوم الأول من الحرب، أطلق رفاقنا صاروخاً على حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، والذي أصاب هدفه وضرب جسد العدو".

وكشف القائد الإيراني"أن العدو طلب لاحقاً المساعدة من موانئ الدول المجاورة لإجلاء الجرحى، واستعادة الضحايا، وإجراء العمليات الطبية وعمليات الإصلاح حتى يتمكن من استئناف هجماته الجوية ضد أهداف داخل إيران.

وتابع إيراني أن القوات البحرية الإيرانية قامت منذ ذلك الحين بتحديث أنظمتها التشغيلية بشكل أكبر، وواصلت مراقبة تحركات العدو بالتنسيق الوثيق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

وأكد أن القوات الإيرانية منعت العدو من الاقتراب ليس فقط من المياه الإقليمية للبلاد، بل وحتى من مياه بحر عمان.

وأضاف إيراني: "اليوم، نشر العدو كل قدراته، ومع ذلك لم يتمكن من إدخال سفينة واحدة عبر مضيق هرمز، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، بحراً أو جواً. يا له من وهم عبثي! الأمر هو بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً".

وأوضح إيراني أن القوات البحرية الإيرانية تتلقى باستمرار معدات جديدة ومتطورة، تم تطويرها بدعم من الصناعات المحلية والعلماء والمهندسين والشركات القائمة على المعرفة، مشيرا إلى أن العديد من الأنظمة المطورة حديثاً لم تظهر في اللقطات التي تم نشرها علناً، وهي منتشرة بالفعل في المناطق العملياتية.

كما أعلن إيراني أن قوات الكوماندوز البحرية الإيرانية استعادت ناقلتي نفط استولت عليهما قوات العدو، وقامت باعتقال أفراد الأمن المكلفين بحراستهما.

وقال: "عندما صعدت قواتنا على متن السفن، كان فريق الأمن نائماً، مما سمح لقوات الكوماندوز لدينا بالقبض عليهم أيضاً".



كما تعهد القائد الإيراني بالانتقام للهجوم الذي استهدف المدمرة دينا في المياه الدولية بالقرب من سريلانكا في 4 مارس 2026، والذي أسفر عن مقتل أربعة من أفراد البحرية الإيرانية.

وقال إن السفينة تعرضت للهجوم بينما كان طاقمها يُقيّم الأضرار الناجمة عن هجوم سابق ويبحث في سبل الحفاظ عليها وإخلائها، وأضاف أن “العدو” هاجم بعد ذلك الموقع الذي كان يتواجد فيه أفراد آخرون من الطاقم.

أدانت إيراني الهجوم باعتباره انتهاكاً للمبادئ الراسخة للسلوك البحري الدولي، مؤكدة على ضرورة معاملة حتى سفن العدو المعطلة وطواقمها وفقاً للقواعد البحرية.

وتعهد بأن إيران ستثأر لاستشهاد جنودها، قائلاً إن الرد سيأتي في ساحة المعركة وليس من خلال الكلمات.