نظم مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، يوما فنياً لطلاب مدرسة طه حسين الابتدائية.

جاءت هذه الفعالية ضمن مبادرة «خارج الجدران»، وبالتعاون مع الإدارة التعليمية ممثلة في قسم التنمية المستدامة، في إطار خطوة تهدف إلى إتاحة الفنون للنشء واكتشاف مواهبهم وتنميتها في بيئتهم المدرسية.

وشهدت الفعالية تفاعلاً ملحوظا من الطلاب الذين شاركوا في تجربة تطبيقية تنوعت بين ثلاث ورش فنية، جاءت تفاصيلها كالتالي:

ورشة الرسم للأطفال: أتاحت للطلاب مساحات لونية حرة للتعبير عن خيالهم وأفكارهم ورؤاهم البصرية بأسلوب تلقائي.

ورشة الخزف: عرّفت المشاركين بأساسيات تشكيل الطين وتحويله إلى قطع فنية تعبّر عن براءة الطفولة وروح التجريب.

ورشة الطباعة: قدّمت للطلاب تجربة عملية لاكتشاف أثر اللون وبناء التكوينات الفنية بطرق طباعية مبسطة وجاذبة.



وتأتي هذه الفعالية ضمن توجه قطاع الفنون التشكيلية نحو توسيع دائرة التواصل المجتمعي والثقافي، والوصول بالأنشطة الفنية إلى المدارس والمجتمعات المحلية، بما يعزز دور الفن في دعم أهداف التنمية المستدامة وبناء وعي بصري مبكر لدى الأطفال.