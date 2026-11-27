أعلن وزير النفط العراقي محمد باسم خضير، عن إعادة تشغيل مسار الأنبوب النفطي العراقي– التركي القديم بعد 12 عاماً من التوقف.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها : "إن وزير النفط وصل إلى محافظة كركوك، لافتتاح محطة الضخ (IT1)، وأعلن اعادة تشغيل مسار الأنبوب النفطي العراقي–التركي القديم، بعد توقف دام 12 عاماً، بطاقة تصديرية تبلغ 300 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى".

وأضاف البيان "إعادة التشغيل تتضمن ضخ النفط من محطة (IT1) باتجاه محطة (IT1A)، وصولاً إلى محطة القياس (MS)، بطاقة تصديرية أولية تبلغ 300 ألف برميل يومياً".

وتابع :"إن الخطة تتضمن رفع الطاقة التصديرية إلى 500 ألف برميل يومياً، بعد استكمال أعمال تأهيل محطة الضخ الثانية".

واختتم وزير النفط : "إن اعادة تشغيل هذا المسار النفطي تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات التصديرية للعراق، وتنويع منافذ تصدير النفط الخام نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن إعادة تفعيل أحد الشرايين النفطية المهمة".