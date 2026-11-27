في الوقت الذي خيمت فيه حالة من الحزن على الشارع المصري عقب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وامتدت مشاعر التضامن والدعاء بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، أثارت تعليقات متداولة على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لمستوطنين إسرائيليين موجة من الغضب، بعدما تضمنت شماتة في ضحايا الحادث، وهو ما دفع الإعلامية دعاء جاد الحق إلى شن هجوم حاد على تلك التعليقات، مؤكدة أن معاداة الاحتلال الإسرائيلي تمثل موقفًا يعتز به المصريون، ولا يمكن أن تكون محل انتقاص أو اتهام.

معاداة المحتل وسام على صدر كل مصري

وقالت دعاء جاد الحق، خلال برنامجها «إسرائيل من الداخل»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنه في الوقت الذي كان فيه العالم يدعو بالرحمة لضحايا حادث الوراق ويشارك مصر أحزانها، كانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمستوطنين إسرائيليين تنشر تعليقات تتضمن الشماتة في الضحايا.

وأضافت أن بعض هذه التعليقات اعتبرت الحادث انتقامًا إلهيًا من المصريين بسبب معاداتهم لإسرائيل، وهو ما وصفته بأنه أمر مرفوض، مؤكدة: «شرف لنا أننا نعادي كل محتل عدو للإنسانية».

وتابعت أن الاتهامات التي يعتقد أصحابها أنها تنتقص من المصريين، تمثل وسامًا على صدر كل مصري ومصرية، في إشارة إلى رفض الاحتلال وسياساته وممارساته.

هجوم على الشماتة في ضحايا الحوادث

وأوضحت الإعلامية أن صدور مثل هذه التعليقات لا يثير استغرابها، في ظل ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وما خلفته الحرب من دمار وتشريد وترمل ويتم.

وأكدت أن الشماتة في ضحايا الحوادث الإنسانية تكشف غياب مشاعر الرحمة والتعاطف، مشددة على أن المآسي الإنسانية لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للسخرية أو تصفية الحسابات السياسية.

واختتمت دعاء جاد الحق حديثها بتقديم التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.