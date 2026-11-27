أدى الملايين عقب صلاة الجمعة بمساجد مصر، صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق،وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإقامة صلاة الغائب اليوم عقب صلاة الجمعة على شهداء الوطن ضحايا حادث الوراق.

هل تجوز صلاة الغائب بعد فترة من دفن الميت ؟

أفادت دار الإفتاء، بأن صلاة الغائب تكون على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، مشيرًة إلى أنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» متفق عليه.

وأضافت الدار في فتوى لها أن الحافظ قال في «الفتح»: وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قَرُب منه لا إذا طالت المدة؛ حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره].

صلاة الغائب جماعة وفرادى

واختتمت فتواها بأنه على ضوء ما تقدم: تجوز صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى؛ سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.

كيفية صلاة الجنازة

صلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة، وسيتم ذكر ما الذي يتم بعد كل تكبيرة فيهم فيما يلي:

التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد كالآتي: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد).

التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها ومنها هذا الدعاء (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

دعاء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة أفضل دعاء فيها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

أدعية لشهداء حادث دائري الوراق



اللهم اغفر لشهداء حادث دائري الوراق وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأكرم نُزلهم، ووسّع مُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم تقبّل ضحايا حادث دائري الوراق عندك في الشهداء والصالحين، وارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في أهلهم في الغابرين، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم آنس وحشة شهداء دائري الوراق، ونوّر قبورهم، وافسح لهم فيها مدّ أبصارهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أجر شهداء حادث دائري الوراق من عذاب القبر وعذاب النار، وأبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم اربط على قلوب أهالي ضحايا حادث دائري الوراق، وأنزل عليهم الصبر والسكينة، واجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وعوّضهم خيرًا، واجمعهم بأحبابهم في جنات النعيم.

اللهم يا أرحم الراحمين، يا واسع المغفرة، نسألك أن ترحم شهداء حادث دائري الوراق رحمةً تطمئن بها أرواحهم، وتقرّ بها أعينهم، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم إنهم قد تركوا الدنيا وما فيها، فأكرم نُزلهم، وطيّب ثراهم، وآنس وحشتهم، واجعل الجنة مستقرهم ومأواهم.

اللهم ارحم من فارقوا الحياة في حادث دائري الوراق، واجعل قبورهم نورًا وضياءً، وآنس وحشتهم، ووسّع مدخلهم، وأكرم نزلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إنهم بين يدي رحمتك، وأنت أرحم بهم من خلقك، فاللهم اجعل ما أصابهم رفعةً في درجاتهم، وتكفيرًا لسيئاتهم، واجعل مثواهم جنات النعيم، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم لا تحرم أهاليهم أجرهم، ولا تفتنهم بعدهم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا بهم في جنات الفردوس الأعلى.

اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ كل إنسان من حوادث الطرق ومصائب الدنيا، وارحم كل من فقدناه، واجعل خاتمتنا جميعًا شهادةً في سبيل رضاك.