تقدم الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الوراق، قائلًا إن العزاء لا يقتصر على أسر الضحايا فقط، بل هو مصاب أليم للشعب المصري بأكمله.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنحهم القوة لتجاوز هذا المصاب الأليم.

ورداً على سؤال بشأن جواز أداء صلاة الغائب على ضحايا الحادث داخل المنازل، أوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الغائب يجوز أداؤها في أي مكان، سواء داخل المنازل أو المساجد، مشيرًا إلى أن صلاة المسلم على المتوفى لون من ألوان الشفاعة له.

الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان

وتطرق المشد إلى كيفية التعامل مع الحوادث والمواقف الصعبة، مؤكدًا أن الصبر والإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره من الأمور التي تعين الإنسان على مواجهة المحن والابتلاءات.

وأشار إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، ويقتضي أن يؤمن الإنسان بما يقدره الله له، سواء جاء الأمر موافقًا لما يرجوه ويتمناه، أو كان ابتلاءً لم يتوقعه وأصابه بالحزن والألم.

واختتم بالتأكيد على أهمية الرضا بقضاء الله والاستعانة بالصبر والإيمان في مواجهة الأزمات، داعيًا الله أن يرحم ضحايا حادث الوراق، وأن يمنح أسرهم الصبر والسكينة.