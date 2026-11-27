تراجعت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" عقب إطلاق نيران تحذيرية من قبل الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة جنوب جزيرة هنجام.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان : المقاتلة واجهت نيراناً تحذيرية أطلقتها منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة لقوة الجوفضائية.

وأضاف البيان : المقاتلة اضطرّت إلى تغيير مسارها والابتعاد عن المجال الجوي للبلاد بعد تنفيذ مناورة حادة.

وتابع : نحذر من أن أي محاولة للالتفاف على لوائح مراقبة وإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز أمر غير مقبول .

وزاد : استمرار مثل هذه التصرفات قد يتسبب في خسائر أكبر للمخالفين والقوات العسكرية التي تقدم لهم الدعم.

وواصل البيان : نؤكد لقادة الجيش الأمريكي أن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر لقواتنا المسلحة.

وأكمل : تكرار الاعتداء واستمرار انتهاك هذا المجال من جانب المقاتلات الأمريكية سيُواجَهان برد حاسم من منظومات الدفاع الجوي.

واختتم الحرس الثوري : الرد قد يفضي إلى مصير مماثل لمصير مقاتلة F-15 والطائرات المسيّرة الأمريكية التي جرى استهدافها.