نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لاتهامهما بإدارة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء فتيات، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهام متابعيهما بقدرتهما على تسهيل ممارسة أعمال منافية للآداب تحت ستار تقديم جلسات مساج مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل ضبط المتهمين

كشفت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام شخصين بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين أسماء فتيات للإيقاع بضحاياهما والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

تسهيل ممارسة الأعمال المنافية

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يوهمان متابعي الصفحات بقدرتهما على تسهيل ممارسة أعمال منافية للآداب من خلال جلسات مساج مقابل مبالغ مالية، حيث يتواصلان مع الراغبين في الحصول على تلك الخدمات ويطلبان منهم تحويل مبالغ مالية.

وأضافت التحريات أن المتهمين كانا يعمدان إلى إغلاق هواتفهما المحمولة عقب تحويل الأموال إليهما، بهدف التهرب من الضحايا والاستيلاء على المبالغ المالية دون تقديم الخدمة المزعومة.

ضبط المتهمين في أكتوبر وعين شمس

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق دائرتي قسمي شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة وعين شمس بمحافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي في إدارة الصفحات الوهمية وممارسة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفا باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء فتيات للتواصل مع الضحايا وإيهامهم بتقديم جلسات مساج تتضمن أعمالا منافية للآداب، مقابل تحويل مبالغ مالية.

كما أقرا بأنهما كانا يغلقان هواتفهما المحمولة عقب استلام الأموال، في محاولة لقطع التواصل مع الضحايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.