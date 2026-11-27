تواصل الحكومة الروسية جهودها لضمان إمدادات موثوقة ومستمرة من الوقود للسوق المحلية حيث تم توقيع قرار يحظر تصدير وقود الطائرات، بما في ذلك الوقود الذي يتم شراؤه عبر التداولات في البورصة.

ووفق وسائل إعلام روسية ؛سيسري هذا الحظر في الفترة من 1 ديسمبر 2026 وحتى 31 مارس 2027.

وبالنسبة ؛ الحظر المماثل السابق، الذي بدأ في يونيو 2026، فمن المقرر أن ينتهي في 30 نوفمبر 2026.

واتُخذ هذا القرار بهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.

ولن تنطبق هذه القيود على شحنات معينة من وقود الطائرات (الكيروسين المخصص للطيران).