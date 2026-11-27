حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الأجواء.

وتأتي هذه التغيرات وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الفترة من السبت 28 نوفمبر وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026، وسط استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ميل الطقس للبرودة إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

تشير توقعات الهيئة إلى بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين 30 نوفمبر، على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن نشاط الرياح على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار يوم الأحد 29 نوفمبر

وتوقعت خرائط الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد 29 نوفمبر، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وذلك على فترات متقطعة.

وتزداد فرص عدم الاستقرار بداية من الاثنين، مع توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء 2 ديسمبر

أعلنت توقعات الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

السبت: 23 للعظمى و15 للصغرى

الأحد: 25 للعظمى و16 للصغرى

الاثنين: 24 للعظمى و15 للصغرى

الثلاثاء: 22 للعظمى و14 للصغرى

الأربعاء: 22 للعظمى و14 للصغرى

السواحل الشمالية:

السبت: 22 للعظمى و14 للصغرى

الأحد: 23 للعظمى و14 للصغرى

الاثنين: 21 للعظمى و14 للصغرى

الثلاثاء: 19 للعظمى و14 للصغرى

الأربعاء: 18 للعظمى و14 للصغرى

شمال الصعيد:

السبت: 24 للعظمى و11 للصغرى

الأحد: 27 للعظمى و12 للصغرى

الاثنين: 25 للعظمى و11 للصغرى

الثلاثاء: 23 للعظمى و11 للصغرى

الأربعاء: 22 للعظمى و11 للصغرى

جنوب الصعيد:

السبت والأحد: 32 للعظمى و17 للصغرى

الاثنين: 31 للعظمى و15 للصغرى

الثلاثاء والأربعاء: 25 للعظمى و16 للصغرى

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ومع بداية الأسبوع المقبل، تتغير حالة الطقس تدريجيًا، خاصة على شمال البلاد، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وفرص الأمطار ونشاط الرياح، ما يتطلب متابعة النشرات الجوية والتغيرات التي تعلنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.