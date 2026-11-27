نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم، الموافق 17 جمادى الآخرة 1448هـ، والمقالات التابعة لها، عبر منصتها الرقمية، بعنوان «التسامح.. ركيزة بناء وصمام أمان».

وأشارت الوزارة إلى أن هدف الخطبة والرسالة المراد توصيلها إلى جمهور المسجد يتمثل في إبراز قيمة التسامح باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة والمستقرة والآمنة، وبيان أثره في نشر المحبة، وجمع القلوب، وترسيخ ثقافة العفو وقبول الاختلاف.



وإليكم النص الكامل للخطبة..

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة



الخطبة الأولى



الحمد لله الذي فطر النفوس على محبة الائتلاف والوئام، وشرف الإنسان بفضائل السماحة ومحاسن الأنام، وجعل العفو والصفح حصنًا للترابط وصلاح الأقوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرؤوف بالعباد ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالحنيفية السمحة رحمة للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على الدوام، أما بعد، فيا عباد الله:

1- حافظوا على تماسك وطنكم باستيعاب الاختلاف، واحتواء الخلاف، وصيانة روابط المودة بين أبنائه؛ فإن عافية الأمم وقوتها تتحقق بحسن إدارة التنوع وتجاوز العثرات، لا بتشابه الآراء وغياب التعدد، فنشر روح التسامح يعلم المرء كيف يختلف دون تباغض، ويعاتب دون قطيعة، ويحفظ للإنسان كرامته وإن خالفه في رأي أو أساء إليه في موقف؛ إذ إن التهاون في حفظ هذه الكرامة عند الخلاف هو الشرارة الأولى للفرقة، فكثير من التصدع يبدأ بكلمة غير موزونة أو هفوة عابرة، ثم يتسع بسوء الظن والانتصار للذات، وقد جاءت شريعتنا الغراء بمنظومة أخلاقية ترد العلاقات إلى أصول الرحمة والعدل والإحسان، وتجعل التيسير والاعتدال من أكبر مقاصدها، تصديقًا لقوله سبحانه: {یرید ٱلله بكم ٱلۡیسۡر ولا یرید بكم ٱلۡعسۡر} [البقرة: 185].

2- أيها المكرم، احرص على ضبط نفسك بكظم الغيظ، ولين الجانب، ومقابلة الإساءة بالإحسان؛ فإن بناء كيان متراحم يبدأ بتهذيب الفرد وإخراجه من أسر الأنانية وسرعة الغضب إلى رحابة الحلم والإنصاف، فمن ملك زمام انفعالاته منع نفسه من الظلم والعدوان، كما أن الرفق وبشاشة الوجه يأسران القلوب ويجمعان الشمل، بخلاف الفظاظة والجفاء اللذين ينفران الناس.

ولذلك كان المؤمن الحق يألف ويؤلف، ويبادر بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام لإزالة الوحشة واستجلاب المحبة، بل يرتقي إلى دفع السيئة بالحسنة لتنطفئ نار العداوة وتنقلب مودة، وفي هذا المعنى وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمام من آذوه وأخرجوه، فقال لهم كلمته الخالدة في الصفح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، محولًا بذلك الخصومة إلى سلام وأمان.

وعلى النهج ذاته، عفا سيدنا يوسف عن إخوته بعد أن مكنه الله منهم، فجمع شمل الأسرة وأزال آثار التجاوز بروح نبيلة، وقد كان الصحب الكرام يبادرون بالعفو عن المسيء ابتغاء مرضاة الله، فيغلقون أبواب الثأر والخصام، فحين يغدو العفو خلقًا أصيلًا لا تكلف فيه، يتجلى أثر التسامح في حياة الفرد والمجتمع، تحقيقًا لقول الله عز وجل: {ٱدۡفعۡ بٱلتی هی أحۡسن فإذا ٱلذی بیۡنك وبیۡنهۥ عدٰوةࣱ كأنهۥ ولی حمیمࣱ} [فصلت: 34].

3- واعلم أن السماحة في المعاملات المالية، والحياة الأسرية، والتعايش الإنساني، سر الأمن والاستقرار؛ فبالسماحة وترك المشاحنة تتحقق البركة في البيع والشراء، ويكون ذلك بالتيسير على المدين المعسر، والارتقاء من العدل إلى الفضل، كما تدوم العشرة في البيوت بالتغافل عن الهفوات، وتقديم المحاسن على العيوب.

وكذلك في ميادين النقاش الفكري والحوار المجتمعي، حيث يصان اللسان عن المراء والجدل العقيم، كما يمتد هذا الأفق ليشمل البر والقسط وحسن الجوار والوفاء بالعهد مع شركاء الوطن؛ لينال العبد العز في الدنيا، والنجاة من كرب الآخرة، ومغفرة الذنوب، امتثالًا لقوله تعالى: {لا ینۡهىٰكم ٱلله عن ٱلذین لمۡ یقٰتلوكمۡ فی ٱلدین ولمۡ یخۡرجوكم من دیٰركمۡ أن تبرّوهمۡ وتقۡسطوۤا۟ إلیۡهمۡۚ إن ٱلله یحب ٱلۡمقۡسطین} [الممتحنة: 8].

4- واحذر أن تكون غافلًا عن عاقبة الشقاق والتعصب، أو أن تخلط بين العفو المشروع وبين تضييع الحقوق؛ فإن غياب الصفح يورث الحقد، ويفكك الأسر، ويهدر الطاقات، وينشئ أجيالًا ترى في الانتقام والتشهير عبر المنصات الرقمية سبيلًا لحل النزاعات.

فلا بد من الوعي بضوابط التسامح؛ فهو ليس ضعفًا ولا استسلامًا للظلم، ولا تفريطًا في الثوابت أو حقوق الضعفاء، بل هو موازنة حكيمة تفرق بين الحق الشخصي الذي يندب التنازل عنه للإصلاح، وبين الحق العام الذي تجب صيانته، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينتقم لنفسه قط، إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه ينتصر للحق.

وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتحاسد والتدابر، فقال: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا».

موضوع خطبة الجمعة الثانية

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، في ضوء الأحداث الراهنة، وحرصًا على تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والشدائد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تماسك المصريين ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد يمثلان صورة عظيمة من صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني، ويعكسان صدق التدين والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التراحم والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة.

وأوضحت الوزارة أن تجاوز الأزمات يتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العامة، والتمسك بروح الأخوة والمسؤولية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وترسيخ الاستقرار والتماسك بين أبنائه.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويصرف عنها كل سوء ومكروه.