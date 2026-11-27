ثبت سعر الدولار في تعاملات اليوم الجمعة 27-11-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار في البنوك

واصل سعر الدولار في الجهاز المصرفي؛ ثباته دون تغيير يذكر في البنوك المصرية.

الدولار يتحرك

وسجل سعر الدولار في البنوك مقدار 37 قرشًا على أساس أسبوعي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري54.76 جنيها للشراء و 54.86 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر الدولار 54.73 جنيها للشراء و54.83 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.75 جنيها للشراء و 54.85 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي،الإسكندرية"..

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك 54.77 جنيها للشراء و 54.87 جنيها للبيع في بنوك "مصر، المصري الخليجي،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC،العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، الأهلي المصري، قطر الوطني QNB، فيصل الإسلامي، البركة".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 54.78 جنيها للشراء و 54.88 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار 54.8 جنيها للشراء و 54.9 جنيها للبيع في بنوك " سايب، نكست، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر الدولار

بلغ أعلي سعر دولار 54.85 جنيها للشراء و54.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه 54.83 جنيها للشراء و54.84 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.