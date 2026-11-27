قال حبيب الله سياري، مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، إن بلاده طورت معدات ومنظومات دفاع جوي حديثة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلمس قدراتها وتأثيرها ميدانيا حال وقوع أي اعتداء.

الحرب الأمريكية الإيرانية



وأضاف سياري، وفق وكالة تسنيم الإيرانية، أن الحروب الأخيرة، بما فيها حرب الـ12 يوما وحرب رمضان، كشفت عن دروس مهمة، أبرزها ضرورة تعزيز الدفاع الجوي باعتباره أحد أهم أولويات الدفاع في البلاد.



وأشار إلى أن إيران اتخذت خطوات جيدة في مجال تطوير الدفاع الجوي عقب الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن تجارب الحروب الأخيرة أظهرت ضرورة مضاعفة الجهود في هذا المجال.



وأوضح أن الجيش الإيراني عمل خلال الفترة الماضية، بجهود وعزيمة وإبداع، على إنتاج معدات جديدة جرى استخدامها في ميدان الدفاع عن البلاد، قائلا إنها ألحقت أضرارا كبيرة بالعدو.



وأكد سياري أن الجيش الإيراني يواصل تطوير منظومات دفاع جوي حديثة، مشددا على أن العدو سيواجه هذه المنظومات على أرض الواقع، وسيعاين قدراتها وتأثيرها في حال شن أي اعتداء على إيران.