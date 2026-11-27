تستعد المساجد الجامعة في مختلف محافظات الجمهورية لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري، عقب صلاة الجمعة اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار التضامن مع أسر المتوفين ومواساتهم، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

ومع إعلان وزارة الأوقاف إقامة الصلاة، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على كيفية أداء صلاة الغائب، وما تتضمنه من تكبيرات وأدعية وقراءات، والفرق بينها وبين صلاة الجنازة على المتوفى الموجود أمام المصلين.

وتُصلى صلاة الغائب بالطريقة ذاتها المتبعة في صلاة الجنازة على الميت الحاضر، إذ يقف المصلون لأدائها دون ركوع أو سجود، وتتألف من أربع تكبيرات، ولا يُرفع لها أذان ولا تُقام لها إقامة.

شروط أداء صلاة الغائب على المتوفى

يتطلب أداء صلاة الغائب توافر عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

ويُستحب أن يؤديها المسلمون في جماعة، غير أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وتتشابه صلاة الغائب في أحكامها الأساسية مع صلاة الجنازة المعتادة، سواء من حيث عدد التكبيرات أو ما يُقال عقب كل تكبيرة، مع مراعاة أحكام الصلاة وما ورد بشأنها من أذكار وأدعية.

ماذا يقرأ المصلي بعد التكبيرات الأربع في صلاة الغائب؟

تتكون صلاة الغائب من أربع تكبيرات متتابعة، ويأتي عقب كل تكبيرة ذكر أو دعاء محدد، وفق الترتيب التالي:

التكبيرة الأولى: يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية: يكبر المصلي، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية، بدءًا من قول «اللهم صل على سيدنا محمد»، وصولًا إلى نهاية التشهد.

التكبيرة الثالثة: يكبر المصلي، ثم يتوجه بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، وأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته.

التكبيرة الرابعة: يأتي المصلي بالتكبيرة الأخيرة، ثم يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، قبل أن ينهي الصلاة بالتسليم.

ويُراعى في صلاة الجنازة على الميت الغائب ما يُراعى في صلاة الجنازة على الميت الحاضر من سنن وآداب، باعتبار أن طريقة أدائهما واحدة في أصلها.

وزير الأوقاف يوجه بإقامة صلاة الغائب

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد أصدر توجيهاته بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري، عقب صلاة الجمعة غدًا، 27 نوفمبر 2026، في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية.

ويأتي القرار تعبيرًا عن الحزن على أرواح الضحايا، ومواساة لأسرهم وذويهم في مصابهم، إلى جانب الدعاء للمصابين بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن يتجاوزوا آثار الحادث.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن توجيه الوزير جاء استجابة لما خلفه الحادث الأليم من حزن بين المصريين، وتأكيدًا على أهمية الوقوف إلى جانب أسر الضحايا ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، مع التوجه إلى الله بالدعاء أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء والسلامة.

وشددت الوزارة على أن إقامة صلاة الغائب تجسد التمسك بالهدي النبوي الشريف، وتؤكد معاني الرحمة والتكافل والتضامن التي ينبغي أن تجمع أبناء المجتمع، لا سيما في أوقات الشدائد والأزمات، عندما تتضاعف الحاجة إلى المواساة والدعم الإنساني.

تغيير موضوع خطبة الجمعة

وفي إطار الإجراءات المصاحبة لتوجيه إقامة صلاة الغائب، قرر وزير الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة غدًا، لتتناول أهمية التكاتف والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع في أوقات الأزمات، وما تفرضه المواقف الصعبة من مسؤولية مشتركة تتطلب التضامن الصادق والتعامل بروح إنسانية واحدة.

وتركز الخطبة على ضرورة مساندة المتضررين والوقوف إلى جوار أسر الضحايا والمصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة الظروف القاسية التي خلفها الحادث، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويؤكد أهمية التلاحم بين أبناء المجتمع.

كما تستهدف الخطبة ترسيخ قيم العطاء والمحبة والتعاون، والتأكيد على أن مواجهة الأزمات لا تقتصر على تقديم المساندة المادية فحسب، بل تشمل أيضًا الدعم المعنوي ومواساة أصحاب المصاب، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة والتكافل بين المواطنين في مختلف الظروف.