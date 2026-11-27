أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة إنسانية للبحث عن الشابين اللذين خاطرا بحياتهما خلال حادث الوراق، في محاولة لمنع اصطدام السيارات والمركبات بها، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين من التعرض للإصابة أو الوفاة.

منع اصطدام سيارات ومركبات عديدة

وقال الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحادث الأليم الذي أحزن المصريين شهد ظهور نموذجين لشابين قدما أرواحهما ولم يخشيا الموت، واختارا الوقوف في مواجهة الخطر لمنع اصطدام سيارات ومركبات عديدة بالشاحنة التي انقلبت.

وأوضح أن تصرف الشابين لفت انتباه المصريين، ودفع كثيرين إلى التساؤل عن هويتهما، بعدما واجها الحادث والنيران دون خوف، وكان كل اهتمامهما منع أكبر عدد ممكن من السيارات من الاصطدام بالشاحنة، مشيراً إلى أن المشهد جاء في مقابل نماذج أخرى اكتفت بالوقوف وتصوير الحادث وتوثيقه دون محاولة المساهمة في إنقاذ المواطنين، وهو ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.