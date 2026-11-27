أعلنت المملكة العربية السعودية، قبل قليل زوال الخطر في مدينتي أبها وخميس مشيط بعد إطلاق إنذارات طوارئ.

إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط



وأعلن الدفاع المدني السعودي، للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالمملكة العربية السعودية زوال الخطر عن مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، بعد إطلاق إنذارات تحذيرية في المنطقتين للتنبيه من خطر محتمل.



وأكدت التنبيهات ضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع التشديد على تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني أمس، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة جازان للتحذير من خطر.

ويأتي ذلك في ضوء ما تشهده المملكة من هجمات ميليشيا الحوثي التي تستهدف مدن المملكة.