أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن حزنها جراء حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قلوبنا مع مصر وأهالي ضحايا حادث الوراق الأليم، رحم الله من فقدوا حياتهم وألهم عائلاتهم الصبر والقوّة، والشفاء العاجل لجميع المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

التحقيقات تكشف تفاصيل حادث حريق الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، واستكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.