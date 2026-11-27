أظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم، ترسانة بلاده الجديدة من القنابل النووية، معلنا تحديا أن أسلحته النووية لن تخضع أبدا لقيود تفرضها دول أخرى.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون



وتُظهر صور نُشرت حديثا من داخل كوريا الشمالية كيم ومسؤولين كبارا وهم يفحصون رؤوسا نووية في مصنعين لإنتاج الأسلحة النووية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.



كما زار الزعيم الكوري الشمالي موقعا جديدا افتُتح حديثا، حيث تجول داخل منشأة تضم أجهزة طرد مركزي يُقال إنها تنتج اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة، برفقة كبار المسؤولين العسكريين.

وقال كيم إن التفتيش الميداني يهدف إلى ضمان جاهزية دفاعات كوريا الشمالية في مواجهة التهديدات النووية المتغيرة التي تقترب من شبه الجزيرة الكورية لحظة بعد أخرى.



وحدد الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارهما تهديدين لبلاده، مؤكدا مجددا أن البرنامج النووي لبيونج يانج لن يسعى أبدا إلى الاعتراف أو الحصول على موافقة أي طرف.



ويأتي تحدي كيم في توقيت لافت، في أعقاب الحرب في إيران، التي تسعى خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إسقاط النظام الإسلامي ومنعه من تطوير سلاح نووي.



وقد جادلت تيارات متشددة في إيران بأن الحرب تثبت حاجة البلاد إلى امتلاك سلاح نووي لمنع شن هجمات مستقبلية عليها.

وربما تهدف الصور الجديدة إلى إنهاء أي شكوك بشأن حجم التهديد الذي تمثله الترسانة النووية لكوريا الشمالية.



وقال كيم في بيان إن امتلاك بلاده للأسلحة النووية خيار لا رجعة فيه على الإطلاق، ما دام هناك أعداء يستخدمون الأسلحة النووية وسيلة لتحقيق الهيمنة.



وأضاف أن إنكار هذه الحقيقة لا يعد سوى اعتراف بالفشل.



وأكد كيم مجددا أن أي محاولة لحرمان كوريا الشمالية من وضعها كدولة نووية ستكون بمثابة إعلان حرب صريح.



وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن جيشه يركز حاليا على توسيع نطاق الأسلحة النووية لبيونج يانج لتشمل مجالات متعددة وتؤدي مهام مختلفة.