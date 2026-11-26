حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، من أن موسكو باتت على وشك إطلاق هجوم واسع النطاق على أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استهداف جديد للمنشآت الحيوية.

الوضع صعب في دنيبرو وبافلوجراد

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الوضع يظل بالغ الصعوبة في مدينة دنيبرو ومحيطها وفي بافلوجراد، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانات المتاحة جرى توجيهها لأعمال الإصلاح وإعادة الخدمات.

موسكو تستعد لضربة جديدة

وأضاف الرئيس الأوكراني: "للأسف، الروس على وشك استكمال استعداداتهم لتوجيه ضربة ضخمة جديدة".

وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن الأهداف المرتقبة ستكون مرة أخرى منشآت الطاقة والبنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى مرافق الخدمات الأساسية في المدن والمجتمعات المحلية.

الدفاع الجوي على رأس الأولويات

وأشار زيلينسكي إلى أنه ينتظر تقريرًا من وزارة الخارجية الأوكرانية حول نتائج اتصالاتها مع الشركاء بشأن إمدادات أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدًا أن صواريخ الاعتراض لمنظومتي "باتريوت" و"ناسامز" تمثل الأولوية القصوى في هذه المرحلة.

إحاطة عسكرية حول كوستيانتينيفكا

وتطرق الرئيس الأوكراني إلى الوضع الميداني، قائلًا إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قدم إحاطة منفصلة حول الجبهة، ولا سيما في كوستيانتينيفكا ومحيطها بإقليم دونيتسك.

وأكد أنه تم تحديد مهام محددة للقوات الأوكرانية التي تدافع عن هذه المنطقة، ويجب تنفيذها بالكامل.

عقوبات جديدة ضد منتجي الصواريخ الروسية

واختتم زيلينسكي بالقول إن كييف تستعد لإصدار حزمة عقوبات جديدة تستهدف الشركات والأفراد الروس المشاركين في إنتاج الصواريخ الباليستية، مشددًا على أن بلاده ستنسق خطواتها في هذا الملف مع شركائها.