

أصدرت دار الإفتاء المصرية، عدة فتاوى متعلقة بحادث الوراق على الطريق الدائري للتعليق على أنواع الشهداء في سبيل الله وهل الضحايا في هذا الحادث شهداء أم لا؟

في البداية، أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يموت تحت أنقاض منزله بسبب زلزال أو حادث انهيار، أو يتوفى نتيجة مرض في البطن، أو بسبب وباء مثل كورونا، أو يموت غرقًا أو حرقًا؛ ينال أجر الشهيد عند الله- سبحانه وتعالى-، وذلك من رحمته وفضله وكرمه على أمة النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الأشخاص الذين ينالون أجر الشهادة عند وفاتهم في الحوادث والكوارث، موضحًا أن الشهادة ليست قاصرة على من يُقتل في سبيل الله أثناء المعارك دفاعًا عن الأرض والعِرض والوطن.

وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريح له، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بيّن أنواعًا متعددة من الشهداء، من بينها من يموت تحت الأنقاض، أو نتيجة انهيار المباني، ومن يتوفى بسبب مرض في البطن، أو الطاعون والأوبئة، وكذلك من يموت غرقًا أو حرقًا.

أنواع الشهداء في الإسلام

وأكد أن وصف هؤلاء بـ«الشهداء» يتعلق بـ«الأجر والثواب عند الله»، ولا يعني تغيير أحكام تجهيز المتوفى، موضحًا أنهم يُغسّلون ويُكفّنون ويُصلّى عليهم كغيرهم من الموتى.

وأجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم انشغال بعض الأشخاص بتصوير الحوادث والأزمات بدلًا من مساعدة المصابين، موضحًا أن هناك فرقًا بين التصوير الرسمي الذي تقوم به الجهات المختصة ووسائل الإعلام المصرح لها، وبين تصوير الأفراد الذي قد يصاحبه تعطيل لجهود الإنقاذ وانتهاك لخصوصية المتضررين.

وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريح له، أن الإنسان عند وقوع حادث أو إصابة أمامه؛ ينبغي أن يسارع إلى القيام بـ 3 أمور، أولها مساعدة المصاب بالطريقة الصحيحة، وإذا لم يكن قادرًا على تقديم المساعدة، فعليه إفساح الطريق أمام فرق الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية للوصول إلى موقع الحادث.

وأضاف أن الأمر الثالث هو عدم الانشغال بالتسابق على تصوير الحادث ونشر أخباره، أو جعل تحقيق المشاهدات والسبق في تداول الصور والفيديوهات هو الهدف الأساسي، محذرًا من تحول هذه التصرفات إلى ظاهرة تشغل الناس عن واجبهم الإنساني تجاه المصابين.

وأشار إلى أن الله- سبحانه وتعالى- أمر بالإحسان في كل شيء، مؤكدًا أن من الإحسان مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف وإسعاف المصاب، بدلًا من الوقوف لتصويره أو التسبب في تعطيل الطريق أمام سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، موضحًا أن هذا السلوك قد يمثل مخالفة شرعية إذا ترتب عليه تعطيل وصول المساعدة إلى المصابين.

واستشهد بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة»، مشيرًا إلى موقف الرجل الذي أزال غصنًا من طريق الناس، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة، بما يؤكد أهمية عدم وضع العراقيل أمام الآخرين، خاصة في أوقات الحوادث والأزمات.

تصوير المصابين

وحذر أمين الفتوى من تصوير المصابين والمتضررين ونشر صورهم دون مراعاة خصوصيتهم، مؤكدًا أن ذلك يمثل اعتداءً على حرمة الإنسان وخصوصيته، وأن المسلم مأمور بستر غيره، مستشهدًا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة».

وشدد على أن الانشغال بتحقيق الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصوير دماء المصابين وجراحهم، مع تعطيل وصول فرق الإنقاذ أو انتهاك خصوصية المتضررين، أمر محرم شرعًا، داعيًا إلى إعلاء قيمة الرحمة والإحسان، وجعل أولوية التعامل مع الحوادث هي إنقاذ الأرواح وتسهيل مهمة فرق الإسعاف والإنقاذ.

وأكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن من يخرج من بيته سعيًا على أسرته وطلبًا للرزق الحلال يدخل في معنى السعي في سبيل الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه فضل من يعمل لإعالة أبنائه أو والديه أو إعفاف نفسه.

وأوضح الشيخ مصطفى ثابت، خلال تصريح له، أن حادث الطريق الدائري الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقع في وقت عودة كثير من المواطنين من أعمالهم إلى منازلهم وأسرهم، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء من خرج طوال يومه سعيًا لتوفير احتياجات أبنائه وأسرته.

واستشهد بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، الذي روى أن رجلًا مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب الصحابة بقوته ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله».

وأشار إلى أن الحديث يوضح عظيم أجر من يخرج للعمل وطلب الرزق الحلال، سواء كان هدفه الإنفاق على أبنائه الصغار، أو رعاية والديه المسنين، أو إعفاف نفسه عن سؤال الناس، مؤكدًا أن هذه المقاصد تجعل سعي الإنسان وعمله من أبواب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.