

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتقديم دعم عاجل لأسر شهداء ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، تخفيفًا من معاناة الأسر المتضررة ومساندةً لهم في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من رسالته الإنسانية في الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من الحوادث والكوارث، وحرصه على تقديم المساندة اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، بما يعكس قيم التكافل والتراحم والتضامن التي يدعو إليها الإسلام، ويجسد الدور المجتمعي للأزهر الشريف في مساندة أبناء الوطن وقت الأزمات والمحن.

وإيمانًا بأهمية تكاتف الجهود المجتمعية في مساندة أسر الشهداء والمصابين، يفتح «بيت الزكاة والصدقات» الباب أمام الأفراد والمؤسسات والجهات الراغبة في تقديم التبرعات والمساهمات، دعمًا للجهود المبذولة لتوفير الرعاية والمساندة اللازمة للأسر المتضررة، وتعزيزًا لقيم التكافل والتضامن المجتمعي، بما يضمن توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.