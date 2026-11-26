حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، من اتساع نطاق الصراع بين أوكرانيا وروسيا جغرافيا، وأكد ضرورة احتواء الأزمة وتجنب أي تصعيد، وذلك في أعقاب هجمات أوكرانية في البحرين المتوسط والبلطيق.

وقال فاديفول - خلال لقائه نظيره الروماني دان نيكولاييسكو في برلين - إن بلاده تجري مناقشات مكثفة بشأن هذه التطورات، مشددا على ضرورة منع امتداد الصراع إلى مناطق جغرافية جديدة.

وأضاف أن أي تصعيد قد يعرض حركة الملاحة البحرية والبيئة في منطقة بحر البلطيق للخطر، مؤكدا ضرورة احتواء الصراع والحيلولة دون تفاقم تداعياته.