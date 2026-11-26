أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين، سيظل محفورًا في صفحات التاريخ بأحرف من نور، مشددًا على أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن ثوابتها ومواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التي أكد فيها أنه حاول إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقبول تهجير الفلسطينيين، قوبلت برفض مصري قاطع، وهو ما يعكس ثبات الموقف المصري ووضوح رؤيته منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع أن الرئيس السيسي اتخذ منذ اللحظة الأولى موقفًا حاسمًا برفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل تعبير عن مبدأ ثابت وإرادة وطنية لا تقبل المساومة.

وأشار بكري إلى أن استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة السلام، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، برعاية الرئيس السيسي، عكست الدور المصري المحوري في إدارة الحوار والتوافق بين الأطراف المشاركة، انطلاقًا من ثوابت واضحة لا تحيد عنها الدولة المصرية.

وأكد أن عودة بايدن للحديث عن محاولات الضغط لتهجير الفلسطينيين، ورفض الرئيس السيسي لهذه المحاولات، تمثل شهادة تاريخية على صلابة الموقف المصري، ووسام شرف على صدر كل مصري.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد على أن مصر ستظل متمسكة بموقفها الثابت والمبدئي، ولن تفرط في القضية الفلسطينية، وستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تستهدف تصفية قضيته أو اقتلاعه من أرضه.