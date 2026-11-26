أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المهندس إبراهيم العرجاني تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لدعم ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى وجود تبرعات ومساهمات من عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قائمة المتبرعين تضم المهندس هشام طلعت مصطفى، ومحمد لطفي منصور، وأحمد أبو هشيمة، وياسين منصور، والمهندس أحمد عز، والدكتورة نوال الدجوي، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات التي حرصت على تقديم الدعم والمساندة.

الوقوف إلى جانب المتضررين

ووجه بكري التحية والتقدير لكل من ساهم في دعم ضحايا الحادث، سواء من خلال التبرعات المادية أو المساندة المعنوية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع والوقوف إلى جانب المتضررين وأسرهم في هذه الظروف الصعبة.