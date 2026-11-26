أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، تضامن مملكة البحرين مع دولة الكويت وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، متمنيًا لدولة الكويت دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزياني مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الجابر الصباح، حيث أعرب عن إدانة مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي دولة الكويت، الذي تسبب في وفاة اثنين من الجنسية الإيطالية وجرح آخرين وأضرار مادية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

من جانبه.. أعرب الشيخ جراح جابر الأحمد الجابر الصباح عن شكره وتقديره لوزير الخارجية البحريني على مشاعر التضامن الأخوي مع دولة الكويت، واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلدين، واستهدافها المتعمد للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في انتهاك صارخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حسن الجوار، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الأمن والاستقرار.