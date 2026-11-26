في مشهد يعكس أصالة المجتمع المصري وتكاتف أبنائه وقت الأزمات، تجسدت معاني التضامن والتكافل الإنساني في استجابة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم ضحايا حادث دائري الوراق، حيث أعلن مجلس الوزراء عن حصيلة التبرعات التى تلاقاها حتى الآن.

24 مليون جنيه من الجمعيات

صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت تبرعات من عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، بإجمالي 24 مليون جنيه، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية لدعم ومساندة متضرري حادث الحريق الذي شهدته منطقة الوراق أمس، بما يعكس روح التكافل والتضامن والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها مؤسسات المجتمع الأهلي في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قائمة المؤسسات والجمعيات الأهلية التي قدمت هذه التبرعات تضم: مؤسسة مصر الخير بمبلغ 5 ملايين جنيه، وجمعية الأورمان بمبلغ 5 ملايين جنيه، والجمعية الشرعية بمبلغ 5 ملايين جنيه، ومؤسسة التكافل بمبلغ 3 ملايين جنيه، وجمعية صناع الحياة بمبلغ مليوني جنيه، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة بمبلغ مليوني جنيه، والهيئة القبطية الإنجيلية بمبلغ مليوني جنيه، ليصل إجمالي التبرعات إلى 24 مليون جنيه.

36 مليون جنيه من أعضاء مجتمع الأعمال

كما صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من رجل الأعمال/ ممدوح عباس، بالتبرع بقيمة 20 مليون جنيه، والدكتور/ أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بقيمة 10 ملايين جنيه،/ سمير ريان، رئيس شركة "ريان أوتوموتيف إيجيبت" بقيمة 3 ملايين جنيه، كما قدمت شركة GLC للدهانات تبرعا بقيمة 3 ملايين جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لهذه المبادرة الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الذين قاموا بالتبرع لمساندة أهالينا في مصابهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما لحق بأسر الضحايا والمصابين من ألم يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها، ولكن هذه الملحمة من المصريين تعبر عن مساندتنا لبعضنا بعضا في الشدائد.

وجدد رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه للشعب المصري وأسر الضحايا، متمنيًا لجميع المصابين تمام الشفاء والعودة إلى أسرهم في أتم صحة وعافية.

30 مليون جنيه تبرعاً من ثلاثة رجال أعمال

صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي عدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كل من/ هشام طلعت مصطفى، والمهندس/ أحمد عز، و/ ياسين منصور، بتقديم كل منهم 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرجال الأعمال على هذه المبادرة الكريمة، لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، وكلف في الوقت نفسه وزارة التضامن الاجتماعي بأن تتولى تسليم هذه التبرعات لأصحابها.