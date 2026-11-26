أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تلقت تكليفاً مُباشراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ وقوع حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق أمس، بإطلاع سيادته أولاً بأول على التطورات الخاصة بالتعامل مع آثار الحادث، ومُختلف الجهود المُبذولة وأوجه الدعم المُقدمة لأسر ضحايا الحادث ومصابيه والمضارين منه، وكذا المبادرات المجتمعية لتقديم الدعم والمساندة والتي عكست روح التكافل والتضامن والمسئولية.

حصر الخسائر التي تعرض لها المُضارون

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الرئيس كلف الحكومة في هذا الصدد، بالعمل على حصر الخسائر التي تعرض لها المُضارون جراء الحادث المؤلم، وتعويضهم بشكل كامل، في توجيه يُعزز حرص الدولة المصرية على مساندة أبنائها في هذا الظرف الصعب، وتخفيف آثار هذا الحادث المؤسف.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حصرا مبدئيا بتضرر 26 سيارة، وعدد 1 ميكروباص جراء الحادث.