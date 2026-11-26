قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة إشغالات مكبرة بشارع ٢٣ ديسمبر بنطاق حي الزهور والمناخ ، بمشاركة العميد شادي محروس، والأستاذ فوزي الوالي، والمهندس وليد الدعدع، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

الحملة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بشارع ٢٣ ديسمبر

واستهدفت الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشغل الأرصفة والطريق العام بشارع ٢٣ ديسمبر، حيث جرى التعامل مع المخالفات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الإشغالات والمعدات، شملت عدد 1 جريل، وعدد 1 عربة تجهيز كريب، وعدد 2 استاند، وعدد 3 أعلام، وعدد 2 صندوق خشبي، وعدد 1 ترابيزة خشبية، وعدد 1 عربة يد، بالإضافة إلى عدد 1 ميزان.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أهمية استمرار الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات، وعدم السماح بإعاقة حركة المواطنين أو التعدي على الأرصفة وحرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق وتكثيف المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق بسهولة وأمان.