شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ان ابتعاد المواطنين عن موقع الحادث قد ينقذ حياتك ويساعد في إنقاذ الآخرين!

وقال محافظ بورسعيد ان تجنب التجمهر أو الاقتراب من مواقع حوادث الحرائق، خاصة حوادث سيارات نقل المواد البترولية والمواد القابلة للاشتعال.

واضاف محافظ بورسعيد لا تحاول التصوير أو الاقتراب بدافع الفضول، فقد تتعرض لمخاطر إضافية نتيجة امتداد النيران أو حدوث انفجارات.

واسرد محافظ بورسعيد أفسح الطريق أمام سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وأبلغ الجهات المختصة فور مشاهدة الحادث.

محافظ بورسعيد ابتعد عن موقع الحادث، واترك لفرق الطوارئ مساحة للعمل.

واكد محافظ بورسعيد ان الحوادث التي تشهدها الطرق أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والتعامل الواعي مع مواقع الطوارئ، خاصة الحوادث التي تتضمن حرائق أو مركبات محمّلة بمواد بترولية أو قابلة للاشتعال، لما قد يصاحبها من مخاطر امتداد النيران أو تطاير أجزاء من المركبات.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين ضرورة الابتعاد عن مواقع هذه الحوادث وعدم التجمهر أو محاولة التصوير، مع إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وعدم عرقلة جهود فرق الإنقاذ والإطفاء، بما يضمن سرعة وصولها إلى موقع الحادث وأداء مهامها بكفاءة.

وشدد محافظ بورسعيد ان هذه الرسالة في إطار حرص محافظة بورسعيد على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة السلامة العامة، والتأكيد على أن التصرف المسؤول وقت الحوادث يسهم في حماية الأرواح وتقليل المخاطر.