رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة).. وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وتبين عدم حيازته لأية قطع أثرية ، وبمواجهته إعترف بإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهام راغبى شرائها بحيازته لها ، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





