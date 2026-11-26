علّق أحمد شوبير على الأنباء المتداولة بشأن ملف الاستثمار في النادي الإسماعيلي وارتباط اسم تركي آل الشيخ بالأمر، مؤكداً أن هذه الخطوة حال حدوثها ستمنح الفريق دفعة كبيرة للغاية وتغير وضعه بشكل جذري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«في كلام منتشر عن النادي الإسماعيلي والاستثمار وتركي آل الشيخ، هذا الأمر لو حدث أفتكر وأحسب عليا الكلام ده، الإسماعيلي هيروح في حتة تانية خالص خالص، ولو لحقوا يعملوه قبل بداية الدور التاني في الدوري اللي هما فيه، هو ممكن يكسب الدور التاني كله ويصعد رغم إنه متأخر دلوقتي، لأن في كتير جدًا بيخسروا نقاط، الخطوة دي إذا تمت هتنقل النادي الإسماعيلي نقلة تانية خالص»

حيث تأتي هذه التصريحات وسط حالة من الجدل حول إمكانية دخول تركي آل الشيخ مستثمرًا في الإسماعيلي، خاصة بعد منشوره الأخير الذي ذكر فيه اسم النادي، لكن محمد رائف، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي، أكد عدم وجود أي تواصل معه أو مع ممثليه حتى الآن، مع ترحيب الإدارة بفكرة الاستثمار.