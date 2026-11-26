روت والدة السائق الراحل حسين إبراهيم، أحد ضحايا حـ ـادث انفجار شاحنة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة في حياة نجلها، مشيرة إلى أنه كان حريصًا على صلة رحمه والاطمئنان على أشقائه، كما انشغل بتجهيز قبر والده الراحل قبل وقوع الحادث بأيام.

وأوضحت الأم أنها لم تكن تشعر بالاطمئنان خلال الفترة التي سبقت وفاة نجلها، إذ رأت حلمًا وصفته بالمزعج قبل الحادث بيومين، لكنها فضلت عدم الحديث عنه خوفًا من تفسيره، قائلة: «حلمت بيه أول امبارح وكان حلم وحش أوي، ومكنتش عايزة أحكيه لحد عشان الشيخ بيقول لو حلم وحش متقولهوش، وكنت حاسة إن روحي هتتخد مني».

وأضافت أن حسين قضى أيامه الأخيرة في زيارة أشقائه واحدًا تلو الآخر، والجلوس معهم والاطمئنان على أحوالهم، كما حرص على استكمال تجهيز قبر والده، ولم ينس مساعدة ابن شقيقته في توفير المبلغ المتبقي لشراء جهاز لاب توب، قائلة: «جاء لإخواته كلهم وزارهم، ويوم السبت اللي فات قال هجيب سيراميك لتربة أبويا عشان أعملها».

وتطرقت الأم إلى طبيعة عمل نجلها، مؤكدة أنه كان شديد الحرص على الشاحنة التي يقودها، ولا يتركها بمفردها حتى في أوقات الطعام، وكان يفضل أن تحضر له أسرته وجبته إلى مكان توقفه، مرددًا دائمًا: «مش هينفع أسيب العربية».

وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة قد شهد، في السادسة وعشر دقائق من مساء الأربعاء، حـ ـادثًا مروعًا أسفل محور الضبعة، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائق مقطورة محملة بمواد بترولية، واصطدمت بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى انفجار واشتعال النيران.

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة المعلنة، عن تفحم 27 مركبة متنوعة ووفاة 31 شخصًا، وإصابة العشرات بحروق واختناقات، فيما دفعت الجهات المعنية بـ39 سيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإخماد النيران ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.