تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مبادرة «باب رزق» بمدينة قها، يرافقه اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتوفير الأدوات والمعدات ومستلزمات العمل التي تساعدهم على بدء مشروعاتهم الخاصة وتوفير مصادر دخل لهم ولأسرهم.



وشملت المبادرة مجموعة متنوعة من المعدات والتجهيزات التي تلبي احتياجات المواطنين في مجالات العمل المختلفة، من بينها التروسيكلات، والموتوسيكلات المخصصة لخدمات الدليفري، ومستلزمات تجهيز منافذ بيع المواد الغذائية، وماكينات الخياطة، وماكينات تنظيف الدواجن، وأقفاص تربية الدواجن، بالإضافة إلى الديب فريزر المخصص لحفظ اللحوم.

واطلع المحافظ على مختلف التجهيزات والمعدات المتاحة بالمبادرة، والتي تتيح فرصًا متنوعة للعمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة في المجالات التجارية والخدمية والإنتاجية، بما يتناسب مع مهارات المواطنين وقدراتهم.

ووجّه محافظ القليوبية بضرورة حصر المواطنين الأكثر احتياجًا والراغبين في العمل، وتحديد احتياجاتهم الفعلية من المعدات ومستلزمات التشغيل، تمهيدًا لتوزيعها عليهم وفقًا لطبيعة كل مشروع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستفادة الحقيقية من المبادرة، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تقديم مساعدات، وإنما تمكين المواطنين من امتلاك أدوات العمل والإنتاج وتوفير مصدر دخل كريم ومستدام لهم ولأسرهم.

وأكد المحافظ أهمية التوسع في المبادرات التي تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها، وتوفر له مقومات العمل والإنتاج، بما يسهم في نشر ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وتأتي المبادرة في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع، لدعم جهود توفير فرص العمل ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحويل قدراتهم ومهاراتهم إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم.