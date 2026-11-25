

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء محاكمته في قضايا الفساد فورا، مجددا رفضه الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بالتزامن مع تطورات قضائية جديدة شهدتها جلسات محاكمته أمام المحكمة المركزية في القدس، بعدما دعت هيئة القضاة النيابة العامة إلى إعادة النظر في عدد من الاتهامات الموجهة إليه.

وجاء موقف نتنياهو في وقت تواجه فيه محاكمته، المستمرة منذ عام 2020، منعطفا جديدا، عقب إبداء القضاة شكوكهم بشأن فرص إدانته في القضية المعروفة باسم «الملف 4000»، التي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم تقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية عبر موقع «واللا».

محادثات مزعومة

كما أثارت المحكمة تساؤلات بشأن الأساس القانوني للاتهامات في «الملف 2000»، المرتبط بمحادثات مزعومة بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» بشأن تحسين التغطية الإعلامية مقابل اتخاذ إجراءات تحد من المنافسة الصحفية.

وفي المقابل، اقترح القضاة التوصل إلى تسوية بشأن «الملف 1000»، المتعلق باتهامات حصول نتنياهو على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم مساعدات تتصل بمصالحهم.

مستقبل محاكمة نتنياهو

وخلال جلسة 25 نوفمبر 2026، استدعت المحكمة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، لمناقشة مستقبل الإجراءات، فيما أكدت الأخيرة أن إنهاء المحاكمة يجب أن يكون إما بصدور حكم قضائي أو التوصل إلى تسوية قانونية مناسبة.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويصف القضية بأنها ملاحقة ذات دوافع سياسية، بينما شددت المحكمة على أن ملاحظاتها لا تمثل حكما نهائيا في الاتهامات.

وتضع هذه التطورات مستقبل المحاكمة أمام احتمالات جديدة، دون أن تعني إسقاط الاتهامات أو صدور قرار نهائي بإنهائها.