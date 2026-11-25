كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع كبير في تكاليف شحن وتأمين ناقلات البترول على خلفية التحديات والتوترات العالمية، موضحًا أن تكلفة الشحن والتأمين التي كانت تتراوح بين دولارين و3 دولارات على البرميل الواحد تجاوزت حاليًا 20 دولارًا.

الصعوبات المتزايدة التي تواجه حركة الناقلات

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الزيادة تعكس حجم الأزمة التي يشهدها العالم، في ظل استهداف ناقلات البترول والصعوبات المتزايدة التي تواجه حركة الناقلات.

وأشار إلى أن هذه التحديات تفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق الطاقة عالميًا، خاصة في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة وإمدادات البترول.