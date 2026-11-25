كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود رغبة كبيرة لدى قيادات ليبيا والعراق والسودان في الاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات التشييد والبناء وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة أصبحت ذات مكانة عالمية.

دور الشركات المصرية العاملة

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء حكومات الدول الثلاث شهدت تأكيدًا على أهمية دور الشركات المصرية العاملة بالفعل في هذه الأسواق، إلى جانب طلبات بزيادة مشاركة شركات مصرية أخرى في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس الثقة في قدرات الشركات المصرية، ويفتح فرصًا جديدة أمامها للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بالدول العربية.