واصل منتخب اليونان عروضه القوية في بطولة كأس العالم للناشئين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى ويضمن التأهل إلى دور الـ32، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند 3 نقاط في المركز الثالث، منتظرًا حسم موقفه من التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت المباراة بداية قوية من المنتخب القطري، الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق عمر كمال محمود في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك كوستانتينوس التعادل لليونان في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 67، أضاف أرجريو الهدف الثاني للمنتخب اليوناني، قبل أن يعزز كارينجليس التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 69، ليعود كوستانتينوس مجددًا ويسجل الهدف الرابع والثاني له شخصيًا في الدقيقة 86.

وكان المنتخب اليوناني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على بنما بالنتيجة نفسها، ليواصل انتصاراته ويحصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتأتي هذه النتيجة في ظل اهتمام الجماهير المصرية بترتيب المجموعة، خاصة مع تواجد منتخب الفراعنة في المجموعة ذاتها، ومتابعة حسابات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.