في أكبر حدث معرفي على مستوى العالم .. رئيس جامعة القاهرة يشارك في قمة المعرفة 2026 بدبي لبحث مستقبل المعرفة ودورها في مواجهة الأزمات والتحولات العالمية.

د. محمد سامي عبد الصادق: المعرفة هي الثروة الحقيقية للأمم، والاستثمار في إنتاجها ونشرها وتوظيفها هو السبيل لبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وصناعة المستقبل.

رئيس جامعة القاهرة: قوة الدول في عالم اليوم لم تعد مرهونة بما تمتلكه من موارد طبيعية فحسب، وإنما بما تمتلكه من رصيد معرفي وقدرة على تحويله إلى فرص للتنمية والتقدم.

د. محمد سامي عبد الصادق: الجامعات في قلب منظومة المعرفة، ومسئوليتها لا تقتصر على إنتاجها ونقلها، بل تمتد إلى إتاحتها وتوظيفها في تحسين حياة الإنسان وتحقيق رفاهية المجتمعات.

مشاركة جامعة القاهرة في القمة تعزز حضورها في المحافل الدولية المعنية بمستقبل المعرفة والتنمية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الأكاديمية والبحثية.



بدعوة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات قمة المعرفة 2026، التي انطلقت، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم مشترك بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت شعار «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر».

وتأتي قمة المعرفة هذا العام في نسخة خاصة، اقتصرت المشاركة فيها على نخبة من القيادات الأكاديمية والإعلامية وصناع القرار والخبراء والمفكرين من مختلف دول العالم، بما يتيح مساحة أوسع للحوار المعمق وتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل المعرفة ودورها في التعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.

وشهدت القمة حضور عدد من الشخصيات العامة المصرية، من بينهم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق وعضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، والاستاذ نشأت الديهي الإعلامي والصحفي، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

وناقشت القمة دور المعرفة في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، وآليات بناء اقتصادات المستقبل، وسبل تحويل المعرفة إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية، إلى جانب استشراف التحولات العالمية المتوقعة خلال عام 2027، وما تحمله من تحديات وفرص وأولويات استراتيجية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المعرفة أصبحت المحرك الرئيسي للتقدم الإنساني، والثروة الحقيقية التي تستند إليها الدول في بناء مستقبلها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته المعرفية والفكرية يمثلان أحد أهم مقومات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن التحديات التي يشهدها العالم اليوم تؤكد أن امتلاك المعرفة لم يعد كافيا في حد ذاته، وإنما تكمن قيمتها الحقيقية في القدرة على توظيفها في اتخاذ القرارات، واستشراف المستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات، وتحويل الأزمات إلى فرص للتطوير والنمو.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعات تقع في قلب منظومة إنتاج المعرفة ونشرها، وتتحمل مسئولية كبيرة في بناء الإنسان القادر على التفكير النقدي والإبداع والتعلم المستمر، مؤكدًا أن قيمة المعرفة تتعاظم كلما اتسعت دائرة المستفيدين منها، وتحولت مخرجاتها إلى أثر ملموس في حياة الإنسان والمجتمع.

وثمّن رئيس جامعة القاهرة جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم قمة المعرفة، باعتبارها منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل المعرفة ودورها في صياغة مسارات التنمية، مؤكدًا أن المجتمعات التي تجعل المعرفة في صدارة أولوياتها لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك بفاعلية في صناعته.

وتضمنت فعاليات القمة استعراض نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، بوصفه إحدى الأدوات الدولية المهمة لتقييم أداء الدول في المجالات المرتبطة بالمعرفة والتعليم والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والتكنولوجيا، ودعم السياسات القائمة على البيانات، وتحديد أولويات التنمية والتطوير المؤسسي.

كما شهدت القمة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في نسختها التاسعة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والبحثية والمعرفية، ودورهم في تشجيع الأجيال الصاعدة على البحث والابتكار وإنتاج المعرفة ونقلها.

وتأتي مشاركة رئيس جامعة القاهرة في هذه القمة امتدادًا لجهود الجامعة في توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية المعنية بقضايا المعرفة والتنمية، وترسيخ دورها التاريخي والحضاري بوصفها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع.,