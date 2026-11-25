استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، المهندس موسى المعايطة، رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الانتخابي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الإدارات الانتخابية العربية، وتنمية قدراتها من خلال برامج التدريب.

أهمية التوعية الانتخابية

كما تناول أهمية التوعية الانتخابية منذ المراحل التعليمية المبكرة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة في العمليات الانتخابية.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون القائم بينهما بما يسهم في تطوير العمل الانتخابي في المنطقة العربية.