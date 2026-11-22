يستقبل السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، علي فالح الزيدي، رئيس وزراء جمهورية العراق، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة، لبحث العلاقات المصرية العراقية، وتطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الزيدي على رأس وفد حكومي عراقي رفيع، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستقبله الرئيس المصري بقصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.

اللجنة العليا المصرية العراقية

ووفقًا لما أعلنه السفير العراقي ومندوب بغداد الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، لوكالة الأنباء العراقية، تتضمن الزيارة عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، على أن تشهد التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية في قطاعات مختلفة.

وتتصدر ملفات الطاقة والنفط والكهرباء والنقل والتجارة والاستثمار مباحثات الزيارة، إلى جانب بحث زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كما تتضمن الزيارة لقاء رئيس الوزراء العراقي مع عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، لبحث فرص التعاون والاستثمار ومشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية والاستراتيجية داخل العراق.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المباحثات المرتقبة تشمل التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والتسليح وتبادل الخبرات، فضلًا عن بحث التنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وإحياء آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، خاصة في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة والتكامل الاقتصادي.