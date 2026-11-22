نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء عملية جراحية لأحد المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مؤكدة أن هذه الأنباء «عارية تمامًا من الصحة».

وجاء التحرك الرسمي بناءً على توجيهات عاجلة من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث وجه المحافظ بسرعة فحص الواقعة فور رصدها، والتحقق من دقة المعلومات المتداولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الشائعة.

ماذا حدث؟

وكشفت المديرية أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، باشرت إدارة العلاج الحر التواصل الفوري مع الأطراف المعنية، ومراجعة كافة السجلات الطبية بالمستشفيات المشار إليها في المنشورات المتداولة.

وأسفر الفحص عن عدم وجود أي مستند أو دليل يثبت صحة الواقعة، كما تبين أن الشخص المذكور لم يخضع للعملية الجراحية محل الادعاء حتى تاريخه.

ومن جانبه، شدد محافظ سوهاج على حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية والصحية على صون حقوق جميع المرضى في تلقي الرعاية الطبية اللائقة دون أي تمييز، مؤكدًا الالتزام التام بضمان سرية البيانات الشخصية والطبية، وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى لحماية المرضى والأطقم الطبية على حد سواء.

بدورها، أكدت مديرية الصحة أن متابعة الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تتم وفق ضوابط طبية وعلمية معتمدة تحترم كرامة الإنسان وخصوصيته، مشددة على أن الإصابة بالفيروس لا تبرر بأي حال من الأحوال الوصم المجتمعي أو الانتقاص من حقوق المريض.

واختتمت المحافظة ومديرية الصحة بيانهما بمناشدة المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة قبل تداول أي أخبار، تجنبًا لإثارة البلبلة أو المساس بخصوصية المرضى.