أصيب 3 أشخاص بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين من أبناء عمومتهم؛ بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول يضم 3 أشخاص، أحدهم في العقد الخامس من العمر، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن، والثاني في العقد الرابع، مصاب برش خرطوش بالأذن اليمنى، والثالث في العقد الثاني، مصاب برش خرطوش بالصدر.

وضم الطرف الثاني 3 أشخاص، بينهم شقيقان وابن عمهما، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز المنشأة، وتبين أن الطرفين أبناء عمومة، وأن خلافات سابقة على ملكية قطعة أرض بذات الناحية، يدعي كل طرف أحقيته في ملكيتها، كانت وراء نشوب المشاجرة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الجانبان السب والضرب، قبل أن يُقدم الأول والثاني من الطرف الثاني على إطلاق أعيرة نارية من سلاحي خرطوش كانا بحوزتهما، ما أسفر عن إصابة الأشخاص الثلاثة من الطرف الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط سلاحي الخرطوش المستخدمين في الواقعة بحوزة المتهمين المشار إليهما، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص بشأن نشوب المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.