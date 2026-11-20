وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق بنود لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم تجاه أحد طلاب الصف الأول الإعدادي، عقب ضبط سلاح ناري داخل حقيبته المدرسية بإحدى مدارس مركز طما، مشدداً على عدم التهاون مع أي سلوكيات تهدد أمن وسلامة الطلاب والمنشآت التعليمية بالمحافظة.

وفي هذا السياق، قال ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بأن الواقعة حدثت بمدرسة الشهيد مصطفى عبد الرازق الإعدادية التابعة لإدارة طما التعليمية، موضحاً أنه أثناء قيام مدير المدرسة وفريق الإشراف وأفراد الأمن بالتفتيش الدوري المعتاد للطلاب.

ماذا حدث؟

كما تم ضبط سلاح ناري عبارة عن «فرد روسي محلي الصنع» وبداخله طلقة واحدة من ذات العيار بحوزة الطالب المذكور داخل حقيبته المدرسية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه فور اكتشاف الواقعة، تحركت المديرية بشكل عاجل تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، حيث جرى إخطار مركز شرطة طما لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بالتوازي مع عقد اجتماع عاجل للجنة الحماية المدرسية بديوان إدارة طما التعليمية لإعمال شؤونها.

وإقرار العقوبات الرادعة والمنصوص عليها وفقاً للقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة الانضباط المدرسي، بما يضمن تحقيق الانضباط التام داخل كافة مدارس المحافظة.