شهدت قرية الغابة التابعة لقرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الحزن عقب تشييع جثمان الشاب بدر رجب كمال، الذي لقي مصرعه في مشاجرة بين عائلتين، إثر خلافات نشبت بين عدد من أفراد العائلتين خلال تواجدهم بدولة ليبيا، قبل أن تتطور الأحداث داخل القرية.



الجثمان يصل إلى القرية وسط حزن أسرته

ووصل جثمان الشاب إلى قرية الغابة عقب نقله من مشرحة مستشفى الفيوم، حيث استقبلته أسرته وأهالي القرية بحالة من الحزن، وجرى أداء صلاة الجنازة عليه، قبل تشييع جثمانه إلى مقابر أسرته ومواراته الثرى، وسط مشاركة الأهالي الذين حرصوا على وداعه إلى مثواه الأخير.



خلافات خارج البلاد تتحول إلى مشاجرة بالفيوم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات بين عدد من شباب العائلتين أثناء تواجدهم في ليبيا، ثم امتدت تلك الخلافات إلى قرية الغابة التابعة لمركز إطسا، لتتحول إلى مشاجرة أسفرت عن مصرع بدر رجب كمال وإصابة 3 آخرين.



الأجهزة الأمنية تتدخل لمنع تجدد الاشتباكات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا بوقوع المشاجرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة إطسا إلى موقع الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.