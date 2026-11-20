أدَّى الدكتور، نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد الغرباوي بقرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والشيخ، أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور، محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، تحت عنوان «حقوق الطفل في الإسلام»، متناولًا عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الطفل، وما تفرضه هذه الحقوق من مسؤولية على الأسرة والمجتمع في رعايته وتربيته، وتنشئته على القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية، مع توفير القدوة الحسنة التي تعينه على بناء شخصيته بصورة متوازنة.

تكريم حفظة القرآن

وعقب أداء الصلاة، شارك مفتي الجمهورية في الاحتفالية السادسة لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية أم الزين، بحضور محافظ الشرقية ووكيل الأزهر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أهالي القرية. وشهدت المسابقة مشاركة نحو خمسة آلاف متسابق في أربعة مستويات للحفظ، وأسفرت عن فوز 48 متسابقًا، بواقع 12 فائزًا في كل مستوى، كما خُصصت 16 رحلة عمرة للفائزين برفقة أولياء أمورهم.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، هنَّأ مفتي الجمهورية الفائزين وأسرهم، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم يتجاوز تكريم التفوق في الحفظ إلى الاحتفاء برسالة الكتاب العزيز في بناء الإنسان وتوجيه حياته؛ فالقرآن يقدم منهجًا متكاملًا يرسخ صلة الإنسان بربه، وينظم علاقته بنفسه وبغيره، ويحقق التوازن بين جوانبه الروحية والبدنية، بما يؤهله للقيام بمسؤولياته تجاه خالقه ومجتمعه.

ودعا حفظة القرآن الكريم إلى ألا يقتصر ارتباطهم بكتاب الله على الحفظ والتلاوة، بل يمتد إلى فهم معانيه وتدبر آياته وتحويل هداياته إلى سلوك عملي في حياتهم، يظهر في بر الوالدين وحسن الخلق والصدق والأمانة. كما شدد على مسؤولية أولياء الأمور في غرس قيم الفضيلة والعفة والخير والرقابة الذاتية في نفوس أبنائهم، وتحصينهم من الأفكار والسلوكيات المنحرفة، مؤكدًا أن بناء النشء مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات المجتمعية ومؤسسات الدولة.

هذا، وقد استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مفتي الجمهورية بمكتبه بديوان عام المحافظة، معربًا عن ترحيبه بزيارة فضيلته ومشاركته أبناء المحافظة احتفالهم بتكريم حفظة كتاب الله، مؤكدًا اعتزازه بهذه المشاركة التي تعكس الاهتمام بأهل القرآن الكريم، وتشجع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله والتمسك بقيمه وتعاليمه.

من جانبه، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص تقديره لمحافظ الشرقية على حفاوة الاستقبال وحسن الترحيب، مثمنًا ما تشهده المحافظة من مبادرات مجتمعية تسهم في رعاية النشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والارتباط بقيمه.