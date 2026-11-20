نجح البطل المصري يوسف الكسار، لاعب المنتخب المصري للجودو في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم للجودو للشباب 2026 المقامة حاليا في أوزبكستان خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري ليضيف إنجازا جديدا لسجل الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

يوسف الكسار يحصد برونزية بطولة العالم للجودو للشباب

وقدم يوسف الكسار أداء قويا خلال منافسات البطولة، ونجح في حسم مباراة الميدالية البرونزية أمام بطل ازوبكستان بطل أوروبا ليحصد المركز الثالث ويصعد إلى منصة التتويج العالمية مؤكدا قدرته على المنافسة بقوة أمام أبطال العالم.

وعلى مدار مشواره في البطولة فاز في المباراة الأولى على بطل باراجواي وفي المباراة الثانية فاز على لاعب الكيان بنتيجة 3-0 وفي المباراة الثالثة فاز على لاعب فرنسا بطل عالم ناشئين وفي المباراة الرابعة خسر أمام لاعب الجزائر وفي المباراة الخامسة فاز على لاعب أوزبكستان ليحصد الميدالية البرونزية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو وتضم البعثة أحمد حميدو إداريا وشادي الضوه نائب رئيس جهاز المنتخبات وإيزومي مديرا فنيا ومحمد حسن عطية مدربا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كلا من ياسين صبرة، مصطفى حمادة، يوسف خالد يوسف السيد، أحمد الأقرع مصطفى الرملي، عمار أبو هاشم، عبد الله عبد الله، جنى إبراهيم، وصفا سليمان.

وتأتي برونزية يوسف الكسار لتؤكد حضور الجودو المصري وقدرة لاعبيه الشباب على تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.