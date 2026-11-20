كشف قائد عسكري بريطاني رفيع المستوى أن المملكة المتحدة تشن عمليات هجومية إلكترونية ضد روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في اعتراف نادر بطبيعة المهام السرية التي تنفذها القوات السيبرانية البريطانية.

وقال الجنرال السير روب ماجوان إن المخاطر السيبرانية التي تواجه البلاد "كبيرة"، محذراً من أن القوات البريطانية ستواجه "التهديد بالتهديد".

اعتراف نادر من قائد عسكري

ويُعد حديث مسؤول بريطاني علناً عن عمليات الهجوم السيبراني أمراً نادراً جداً، وجائت تصريحات الجنرال ماجوان، قائد قيادة العمليات السيبرانية والمتخصصة التابعة للجيش، لقناة سكاي نيوز بمناسبة الافتتاح الرسمي في وقت سابق من هذا الأسبوع لمقر جديد للقوة السيبرانية الوطنية في ساملسبري، لانكشاير.

وقال في أول مقابلة له منذ توليه منصب قائد القوات المسلحة بأربع نجوم في وقت سابق من هذا العام: "إن المجال السيبراني، كما نسميه، أصبح ذا أهمية متزايدة في الحروب".

وأضاف: "بصفتي قائداً عسكرياً، أريد مجموعة من الخيارات لمواجهة خصمي. الأمر لا يتعلق بالمعاملة بالمثل في المجال السيبراني.. والقدرة الهجومية السيبرانية التي تمتلكها هذه الدولة تمنحها مجموعة من الخيارات ضد خصومنا في ظل هذا المناخ التهديدي".

نعم.. ننفذ عمليات هجومية

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القوة السيبرانية الوطنية تقوم بعمليات هجومية، قال: "بالتأكيد.. وقد كنا واضحين بشأن ذلك".

أما عن أهداف هذه المهمات، فقال الضابط الأعلى: "هناك مجموعة من التهديدات حول العالم، وقد كنا واضحين للغاية بأن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تشكل تهديداً لأسلوب حياتنا، وأنها تقوم بعمليات في المجال السيبراني".

وتابع: "ويجب أن يكونوا واضحين تماماً بشأن التكلفة التي سيتكبدونها عند قيامهم بعمليات في المجال السيبراني، وهذا هو جوهر قوتنا السيبرانية".

قوة تأسست في 2020 ومهامها سرية للغاية

وتأسست القوة السيبرانية في عام 2020، وهي تركز على تنفيذ مهام هجومية، إلا أن نطاق نشاطها سري للغاية.

ولهذا السبب فإن تعليقات الجنرال ماجوان تكشف الكثير وتُعد مهمة للغاية، إذ تقدم للجمهور تفاصيل أكبر مما كان معروفاً سابقاً حول كيفية عمل هذا الفرع المشترك من الدفاع البريطاني وأجهزة الاستخبارات لردع التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتعطيلها.

وقال الجنرال ماجوان، وهو ضابط في سلاح مشاة البحرية الملكية يحظى بتقدير كبير ويتسم بالصراحة: "قد يكون من المفيد أن أؤكد على أنواع الخصوم الذين نلاحقهم".

وأضاف: "لقد ذكرت روسيا، وذكرت الصين وكوريا الشمالية وإيران، لكن القوة السيبرانية الوطنية هي بالضبط كذلك. وبالتشاور الوثيق مع مقر الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ) والآخرين، فإننا نلاحق أهداف الجريمة المنظمة والمجرمين".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص يلحقون الضرر عبر الإنترنت، بما في ذلك أطفالنا، وهذا كله جزء من نهج القوة السيبرانية الوطنية".

وتُعدّ هذه القوة، التي يتزايد حجمها، ثمرة تعاون بين مقر الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ) ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) ومختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية. ويتولى الجنرال ماجوان وآن كيست-باتلر، مديرة مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، الإشراف العام عليها.

وهي تختلف عن قوة الدفاع السيبرانية والكهرومغناطيسية، التي تقوم بمهام سرية مماثلة ولكنها دفاعية، بما في ذلك إرسال "قوات مطاردة" إلى الخارج لتعطيل المتسللين.

ولا يُعرف الكثير عن كيفية عمل القوة السيبرانية الوطنية، على الرغم من أن معظم أعمالها تُنفذ من قواعد في المملكة المتحدة، بما في ذلك في ريبيل هاوس في ساملسبري، فضلاً عن إمكانية نشرها.

وقد افتتح الملك تشارلز رسمياً المقر الجديد للقوة يوم الاثنين، وقال الجنرال ماجوان، وهو يختار كلماته بعناية لوصف أنشطة القوة: "لدينا القدرة، من خلال استغلال شبكات الكمبيوتر، على فهم بنية الخصم وشبكته، والتأكد من قدرتنا على تحقيق التأثير داخل تلك الشبكة".

لسنا في حرب.. ولسنا في سلام

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أن المملكة المتحدة تخوض حرباً إلكترونية مع دول مثل روسيا وإيران وحتى الصين، قال: "لا أقول إننا في حالة حرب، لكننا لسنا في حالة سلام أيضاً. نحن في هذه المنطقة الهجينة، هذه المنطقة الرمادية، دون عتبة الصراع، كما نقول.. ولكن لا ينبغي أن يساورنا شك في وجود تهديد كبير، فنحن نشهده يتجلى يومياً".

وتتصدر الهجمات الإلكترونية العدائية ضد المملكة المتحدة وحلفائها عناوين الأخبار بشكل متزايد.ويشمل ذلك الهجمات الأخيرة على ثلاجات ومجمدات محلات السوبر ماركت في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، بالإضافة إلى اختراق إلكتروني مكلف للغاية لشركة تصنيع السيارات جاكوار لاند روفر (JLR) في المملكة المتحدة العام الماضي.

تحذير للشركات: استعدوا أو واجهوا رفوفاً فارغة

وقام المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، وهو جزء من مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، بتتبع 1831 تقريراً عن هجمات إلكترونية في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، منها 80 هجوماً كانت ذات أهمية وطنية.

وقال الجنرال ماجوان إن قواته تحقق نجاحاً في عملياتها الهجومية، على الرغم من أنه لم يستطع الخوض في التفاصيل.

وأضاف: "أحياناً نكون رادعين. لكن في أحيان أخرى لا يكون الردع ممكناً لأن الكثير من آثارنا ليست واضحة بالضرورة لخصمنا. الأمر يتعلق بفرض تكلفة في المنطقة دون العتبة".

رسالة إلى الخصوم

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لديه رسالة لخصوم المملكة المتحدة، قال الجنرال ماجوان: "إذا كنتم ستحاولون العمل في المجال السيبراني، فسوف تواجهوننا. ستواجهون هذا التهديد بالتهديد، وستواجهون تهديدكم بالتأثير من جانبنا".